Смерть бразильского новобранца в Киеве: заявления об избиении и проверке подразделения

В Киеве скончался 28-летний гражданин Бразилии Бруно Габриэль Леал да Силва, проходивший отбор в штурмовую роту Advanced Company в составе тактической группы "Реванш" Международного легиона ГУР. Об этом говорится в расследовании Kyiv Independent.

В столице умер кандидат в Международный легион – полиция и ГУР начали расследование

По данным журналистов, мужчина планировал подписать контракт с подразделением, но впоследствии передумал и якобы хотел покинуть Украину. В ГУР подтвердили, что к моменту смерти он находился во временном месте дислокации как кандидат на заключение контракта.

Тело Леала да Силвы обнаружили на территории воинской части в Киеве. Украинские прокуроры сообщили, что полиция открыла досудебное расследование. Военная омбудсменка заявила о проверке подразделения, а ГУР проинформировало о намерении провести внутреннее расследование.

По информации издания, за четыре дня до смерти бразилец обратился электронным письмом в консульство Бразилии, где жаловался на жесткое обращение и сообщал об изъятии паспорта. В консульстве ему посоветовали обратиться в командование и отметили, что он может получить новый документ, но так и не появился.

Источники среди бывших и действующих бойцов Advanced Company утверждают, что в подразделении действовали строгие внутренние правила, в частности, ограничения на выход из базы и наказание за нарушение дисциплины. В ночь смерти, по словам собеседников журналистов, Леал да Силва вернулся на базу с опозданием и в состоянии алкогольного опьянения. Далее, как утверждают источники, его могли подвергнуть физическому наказанию.

Kyiv Independent приводит свидетельства о возможных злоупотреблениях в подразделении, в частности избиения и другие формы жесткого обращения в отношении новобранцев. В то же время, официальные представители ГУР отказались комментировать детали, ссылаясь на продолжающуюся проверку.

Несколько добровольцев, ранее служивших в подразделении, заявили журналистам, что не связывают ситуацию со всей системой ВСУ или Сил обороны в целом, а говорят о возможных проблемах в конкретной роте.

Расследование обстоятельств смерти продолжается.

