Складно уявити: за що військовий командир опинився під вартою

На Львівщині затримали заступника командира однієї з військових частин, який замість виконання службових обов’язків залучав військовослужбовців до особистих ремонтно-будівельних робіт.

Військовий командир зі Львову під вартою

Слідство встановило, що з березня по вересень 2025 року посадовець відправляв підлеглих укладати бруківку на об’єктах однієї з територіальних громад області. Роботи мали виконувати наймані працівники приватного підприємства, яким керує знайомий офіцера.

Крім того, під час власної відпустки фігурант залучав трьох підлеглих для ремонту свого будинку на Вінниччині та встановлення пам’ятників на могилах батьків. Попри це, військові продовжували отримувати зарплату за основним місцем служби.

Унаслідок таких дій державі було завдано збитків — їх розмір зараз визначається у межах судово-економічної експертизи.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону посадовцю повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За рішенням суду до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 1 млн гривень застави. Також офіцера відсторонено від посади.

Правоохоронці перевіряють його причетність до інших подібних випадків.

Досудове розслідування проводить територіальне управління ДБР у Львові.

