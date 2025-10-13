Жахлива аварія: зіткнулися два поїзди, постраждало близько сотні людей

Поблизу села Яблонов-над-Турною у Словенії сталося зіткнення двох потягів, унаслідок якого постраждали близько 100 людей. За даними місцевих ЗМІ, більшість отримали легкі травми, однак дві особи перебувають у критичному стані, ще троє пасажирів залишаються заблокованими всередині вагонів, і про їхній стан поки нічого не відомо.

Аварія двох потягів

Видання Teraz повідомляє, що загиблих немає.

За попередньою інформацією, швидкісний потяг зіткнувся з іншим складом на ділянці, де двоколійна колія переходить в одноколійний відрізок. Причиною трагедії, за словами міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ешто́ка, ймовірно стало порушення правил руху одним із машиністів, який не пропустив зустрічний поїзд.

На місці працюють рятувальники, медики та поліція. Обставини аварії з’ясовуються.

