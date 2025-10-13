Мера Одеси Геннадія Труханова позбавляють українського громадянства

Мера Одеси Геннадія Труханова можуть позбавити українського громадянства. Таке рішення, за даними джерел видання "Думська", вже ухвалила комісія при президентові України.

Мера Одеси позбавляють українського громадянства

Згідно зі статтею 79 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", у разі втрати громадянства повноваження міського голови припиняються автоматично — без окремого рішення суду чи міськради.

Однак остаточне рішення має ухвалити Володимир Зеленський, підписавши відповідний указ.

Поки виконувачем обов’язків мера є секретар міської ради, представник партії "Слуга народу" Ігор Коваль. Він утримався від коментарів щодо можливих кадрових змін, заявивши, що "зараз циркулює надто багато непідтверджених чуток" і що "слід діяти відповідно до закону".

Що може бути далі



Якщо президент підпише указ, він може також створити в Одесі міську військову адміністрацію, яка підпорядковуватиметься напряму Києву. У такому разі новопризначений керівник адміністрації отримає неприязно налаштовану міську раду, чиї повноваження залишаються чинними. Подібна модель уже діє в Чернігові.

Якщо ж глава держави вирішить піти ще далі і розпустити депутатський корпус повністю, для цього вже буде потрібне рішення Верховної Ради.

Ризики для міста



Колишній секретар Одеської міської ради Олексій Потапський у коментарі "Думській" застеріг, що відсторонення Труханова може призвести до вакууму влади у місті в критичний момент:

"Як доміно можуть посипатися різні структури. Люди залишатимуть свої посади, адже працювали у зв’язці з нинішнім керівництвом. Як у таких умовах проходити опалювальний сезон? Усі негативні наслідки автоматично підуть на президента: саме Зеленський усуває Труханова, а тепер його представник керуватиме містом".





Таким чином, доля одеського мера фактично вирішена, але остаточне слово — за президентом.

Після підписання указу Одесу може очікувати перехід до нової системи управління із потенційними кадровими змінами та напруженням у місцевих структурах влади.

