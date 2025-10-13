Мэра Одессы Геннадия Труханова лишают украинского гражданства

Мэра Одессы Геннадия Труханова могут лишить украинского гражданства. Такое решение, по данным источников "Думской", уже приняла комиссия при президенте Украины.

Мера Одессы лишают украинского гражданства

Согласно статье 79 Закона "О местном самоуправлении в Украине", в случае утраты гражданства полномочия городского головы прекращаются автоматически без отдельного решения суда или горсовета.

Однако окончательное решение примет Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.

Пока исполняющим обязанности мэра является секретарь городского совета, представитель партии "Слуга народа" Игорь Коваль. Он воздержался от комментариев по поводу возможных кадровых изменений, заявив, что "сейчас циркулирует слишком много неподтвержденных слухов" и что "следует действовать в соответствии с законом".

Что может быть дальше



Если президент подпишет указ, он может также создать в Одессе городскую военную администрацию, которая будет подчиняться Киеву. В таком случае новоназначенный руководитель администрации получит неприязненно настроенный городской совет, чьи полномочия остаются в силе. Подобная модель уже работает в Чернигове.

Если глава государства решит пойти еще дальше и распустить депутатский корпус полностью, для этого уже потребуется решение Верховной Рады.

Риски для города



Бывший секретарь Одесского городского совета Алексей Потапский в комментарии "Думской" предостерег, что отстранение Труханова может привести к вакууму власти в городе в критический момент:

"Как домино могут посыпаться разные структуры. Люди будут уходить со своих должностей, ведь работали в связке с нынешним руководством. Как в таких условиях проходить отопительный сезон? Все негативные последствия автоматически пойдут на президента: именно Зеленский устраняет Труханова, а теперь его представитель будет управлять городом".





Таким образом, судьба одесского мэра фактически решена, но окончательное слово – за президентом.

После подписания указа Одессу может ожидать перехода к новой системе управления с потенциальными кадровыми изменениями и напряжением в местных структурах власти.

