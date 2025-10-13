Ужасная авария: столкнулись два поезда, пострадало около сотни человек

Вблизи села Яблонов над Турной в Словении произошло столкновение двух поездов, в результате которого пострадали около 100 человек. По данным местных СМИ, большинство получили легкие травмы, однако два человека находятся в критическом состоянии, еще трое пассажиров остаются заблокированными внутри вагонов, и об их состоянии пока ничего не известно.

Авария двоих поездов

Сейчас сообщает, что погибших нет.

По предварительной информации, скоростной поезд столкнулся с другим составом на участке, где двухпутный путь переходит в однопутный отрезок. Причиной трагедии, по словам министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, вероятно, стало нарушение правил движения одним из машинистов, который не пропустил встречный поезд.

На месте работают спасатели, медики и полиция. Обстоятельства аварии выясняются.

