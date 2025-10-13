Трудно представить: за что военный командир оказался под стражей

На Львовщине задержан заместитель командира одной из воинских частей, который вместо выполнения служебных обязанностей привлекал военнослужащих к личным ремонтно-строительным работам.

Военный командир со Львова под стражей

Следствие установило, что с марта по сентябрь 2025 должностное лицо отправляло подчиненных укладывать брусчатку на объектах одной из территориальных общин области. Работы должны были выполнять наемные работники частного предприятия, которым руководит знакомый офицера.

Кроме того, во время собственного отпуска фигурант привлекал трех подчиненных для ремонта своего дома в Винницкой области и установления памятников на могилах родителей. Несмотря на это, военные продолжали получать зарплату по основному месту службы.

В результате таких действий государству был нанесен ущерб — их размер сейчас определяется в рамках судебно-экономической экспертизы.

При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона чиновнику уведомлено о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

По решению суда к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 1 млн гривен залога. Также офицер отстранен от должности.

Правоохранители проверяют его причастность к другим подобным случаям.

Досудебное расследование проводит территориальное управление ДБР во Львове.

