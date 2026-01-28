Скандальному екссудді Тандиру змінили запобіжний захід: може вийти на волю

Колишній суддя одного з районних судів Київської області Олексій Тандир, якого звинувачують у смертельній ДТП, може вийти з-під варти під заставу.

Суд у справі Олексія Тандира. Фото: з відкритих джерел

Таке рішення ухвалив Святошинський районний суд столиці. При цьому прокуратура вимагала продовження тримання підозрюваного під вартою без альтернативи застави.

Однак, суд ухвалив рішення залишити Тандира під вартою, визначивши можливість внесення застави у розмірі 119 млн 880 тис. грн. У прокуратурі нагадують, що екссуддя Олексій Тандир підозрюється у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

"25 травня 2023 року, керуючи автомобілем "Lexus ES 350" у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події", — зазначили у Київській міській прокуратурі.

Колишньому судді загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Як повідомляв портал "Коментарі", у серпні 2024 року Вища рада правосуддя (ВРП) оголосила про звільнення судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, підозрюваного у смертельній ДТП на блокпості.

У травні 2023 році правоохоронні органи оголосили йому про підозру за фактом ДТП на блокпосту в Києві під час якої загинув нацгвардієць. У липні 2023 року експертиза встановила, що суддя під час керування автомобілем був у стані алкогольного сп'яніння. Також з’ясували, що швидкість автомобіля була близько 100 км/годину під час здійснення ДТП.