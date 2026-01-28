Скандальному экссудье Тандыру изменили меру пресечения: может выйти на свободу

Бывший судья одного из районных судов Киевской области Алексей Тандыр, обвиняемый в смертельном ДТП, может выйти из-под стражи под залог.

Суд по делу Алексея Тандыра. Фото: из открытых источников

Такое решение принял Святошинский районный суд столицы. При этом прокуратура требовала продолжения содержания подозреваемого под стражей без альтернативы залога.

Однако суд принял решение оставить Тандыра под стражей, определив возможность внесения залога в размере 119 млн 880 тыс. грн. В прокуратуре напоминают, что экссудья Алексей Тандыр подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

"25 мая 2023 года, управляя автомобилем "Lexus ES 350" в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии, несшего службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия", — отметили в Киевской городской прокуратуре.

Бывшему судье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Как сообщал портал "Комментарии", в августе 2024 года Высший совет правосудия (ВСП) объявил об увольнении судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП на блокпосте.

В мае 2023 года правоохранительные органы объявили ему о подозрении по факту ДТП на блокпоста в Киеве, во время которого погиб нацгвардеец. В июле 2023 года экспертиза установила, что судья во время вождения был в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что скорость автомобиля была около 100 км/час при совершении ДТП.