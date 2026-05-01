Скандал в Одесі: викрадення біля під’їзду і побиття військового після полону

В Одесі розгорівся гучний скандал після заяви колишнього військовополоненого про напад невідомих. Інцидент стався просто біля його будинку, і, за словами потерпілого, події розгорталися за сценарієм викрадення. Чоловіка силоміць заштовхали в мікроавтобус, побили та погрожували відправити на фронт.

В Одесі напали на ексвійськовополоненого: що відомо про гучний інцидент

Як повідомляють "Коментарі", про це потерпілий Дмитро Кащук розповів в ефірі місцевого медіа.

Що сталося біля під’їзду

За словами чоловіка, напад стався 21 квітня. Невідомі в балаклавах та темному одязі без розпізнавальних знаків підійшли до нього біля під’їзду та силоміць посадили в автомобіль.

Нападники не реагували на пояснення про те, що він пережив полон і має третю групу інвалідності. Після цього його повезли містом.

Що відбувалося всередині авто

За словами Кащука, його утримували близько 20 хвилин. У цей час у нього відібрали особисті речі – телефон і ключі.

Чоловіка били по обличчю та погрожували відправкою на фронт, аргументуючи це тим, що в застосунку “Резерв+” він значиться як військовозобов’язаний.

Після цього його висадили, супроводжуючи це образами.

Реакція ТЦК та поліції

Після інциденту потерпілий звернувся до правоохоронців і до територіального центру комплектування. У ТЦК підтвердили, що отримали скаргу та вже розпочали службове розслідування.

Наразі причетність працівників ТЦК не підтверджена, оскільки нападники були без розпізнавальних знаків. У відомстві наголосили, що справа перебуває на особливому контролі.

У разі встановлення причетності службових осіб їм загрожує відповідальність.

Хто такий потерпілий

Дмитро Кащук у 2023 році добровільно пішов на фронт і воював на Донецькому напрямку. Там він потрапив у російський полон, з якого був звільнений у травні 2025 року.

Після повернення чоловік отримав інвалідність третьої групи.

Які права мають звільнені з полону

Військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього необхідно оформити відповідні документи через ЦНАП.

Відстрочка продовжується автоматично кожні 90 днів, що гарантує додатковий соціальний захист.

