Скандал в Одессе: похищение у подъезда и избиение военного после плена

В Одессе разразился громкий скандал после заявления бывшего военнопленного о нападении неизвестных. Инцидент произошел прямо возле его дома, и, по словам потерпевшего, события разворачивались по сценарию похищения. Мужчину силой затолкали в микроавтобус, избили и угрожали отправить на фронт .

Как сообщают " Комментарии ", об этом пострадавший Дмитрий Кащук рассказал в эфире местного медиа.

Что произошло у подъезда

По словам мужчины, нападение произошло 21 апреля. Неизвестные в балаклавах и темной одежде без опознавательных знаков подошли к нему у подъезда и силой посадили в автомобиль.

Нападавшие не реагировали на объяснения о том, что он пережил плен и имеет третью группу инвалидности . После этого его увезли по городу.

Что происходило внутри авто

По словам Кащука, его удерживали около 20 минут. В настоящее время у него отобрали личные вещи – телефон и ключи.

Мужчину били по лицу и угрожали отправкой на фронт , аргументируя это тем, что в приложении "Резерв" он значится как военнообязанный.

Реакция ТЦК и полиции

После инцидента потерпевший обратился к правоохранителям и в территориальный центр комплектования. В ТЦК подтвердили, что получили жалобу и уже приступили к служебному расследованию.

Причастность работников ТЦК не подтверждена , поскольку нападавшие были без опознавательных знаков. В ведомстве подчеркнули, что дело находится на особом контроле.

В случае установления причастности должностных лиц, им грозит ответственность.

Кто такой потерпевший

Дмитрий Кащук в 2023 году добровольно ушел на фронт и воевал на Донецком направлении. Там он попал в плен, из которого был освобожден в мае 2025 года.

После возвращения мужчина получил инвалидность третьей группы.

Какие права имеют освобожденные из плена

Вернувшиеся из плена военнослужащие имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно оформить соответствующие документы через ЦНАП.

Отсрочка продолжается автоматически каждые 90 дней , что гарантирует дополнительную социальную защиту.

