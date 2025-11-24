Скандал у сім’ї Джейкоба Зуми: донька подала в поліцію на рідну сестру за вербування найманців для Росії

У Південній Африці розгорівся масштабний політичний та сімейний скандал: одна з доньок колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми офіційно звинуватила свою рідну сестру у вербуванні громадян для участі у війні Росії проти України. Про це повідомляє BBC.

Дудузіле Зуму-Самбудлу звинувачують у тому, що вона відправляла чоловіків із ПАР на російсько-українську війну

Нкосазана Зума-Мнкубе подала кримінальну заяву на 43-річну депутатку парламенту Дудузіле Зуму-Самбудлу. За її словами, сестра разом із двома спільниками обманом завербували щонайменше 17 чоловіків, пообіцявши їм роботу в охороні для нової партії Зуми "МК". Насправді ж, стверджує заявниця, їх відправили до Росії для участі у бойових діях у складі найманських формувань.

Поліція підтвердила, що почала розслідування. Дудузіле Зума-Самбудла не відповіла на запит BBC щодо звинувачень.

Раніше уряд ПАР уже повідомляв про "сигнали лиха" від групи громадян, які опинилися у зоні російсько-української війни після обманної вербовки. Чоловіків віком від 20 до 39 років нібито заманили "високими зарплатами", чим і скористалися вербувальники — на тлі того, що рівень безробіття в ПАР перевищує 30%, а серед молоді ще вищий.

Нкосазана Зума-Мнкубе заявила, що мала "моральний обов’язок" звернутися до поліції на власну сестру.

Це не перший скандал навколо Дудузіле Зуми-Самбудли. Вона вже перебуває під слідством у справі про тероризм і підбурювання до насильства через пости в соцмережах часів кривавих заворушень 2021 року після арешту її батька. Тоді в ПАР загинули щонайменше 300 людей.

Джейкоб Зума був ув’язнений за неповагу до суду після відмови давати свідчення у справі про корупцію. Згодом він створив власну партію "МК" і несподівано привів її до третього місця на виборах.

