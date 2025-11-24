Скандал в семье Джейкоба Зумы: дочь подала в полицию на родную сестру за вербовку наемников для России

В Южной Африке разгорелся масштабный политический и семейный скандал: одна из дочерей бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы официально обвинила свою родную сестру в вербовке граждан для участия в войне России против Украины. Об этом сообщает BBC.

Дудузиле Зуму-Самбудлу обвиняют в том, что она отправляла мужчин из ЮАР на российско-украинскую войну

Нкосазана Зума-Мнкубе подала уголовное заявление на 43-летнюю депутатку парламента Дудузиле Зуму-Самбудлу. По ее словам, сестра вместе с двумя сообщниками обманом завербовали по меньшей мере 17 мужчин, пообещав им работу по охране новой партии Зумы "МК". На самом же деле, утверждает заявительница, их отправили в Россию для участия в боевых действиях в составе наемных формирований.

Полиция подтвердила, что начала расследование. Дудузиле Зума-Самбудла не ответила на запрос BBC по обвинениям.

Ранее правительство ЮАР уже сообщало о "сигналах бедствия" от группы граждан, оказавшихся в зоне российско-украинской войны после обманной вербовки. Мужчин в возрасте от 20 до 39 лет якобы заманили "высокими зарплатами", чем воспользовались вербовщики — на фоне того, что уровень безработицы в ЮАР превышает 30%, а среди молодежи еще выше.

Нкосазана Зума-Мнкубе заявила, что имела "нравственный долг" обратиться в полицию на собственную сестру.

Это не первый скандал вокруг Дудузиле Зумы-Самбудлы. Она уже находится под следствием по делу о терроризме и подстрекательстве к насилию из-за постов в соцсетях времен кровавых беспорядков 2021 года после ареста ее отца. Тогда в ЮАР погибли по меньшей мере 300 человек.

Джейкоб Зума был арестован за неуважение к суду после отказа давать показания по делу о коррупции. Впоследствии он создал собственную партию МК и неожиданно привел ее к третьему месту на выборах.

