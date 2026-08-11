Штраф та тюремний строк: за що кіноіндустрія почала суворо карати сайти

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Сергій Кречмаровський
Звична для багатьох користувачів практика економії часу за допомогою читання або перегляду "короткого змісту" фільмів опинилася під загрозою. Судові органи та найбільші кіностудії розпочали масштабну боротьбу з сайтами, блогами та YouTube-каналами, які заробляють на детальних спойлерах.
Суворе покарання за порушення авторських прав / Фото: Pixabay
За позовом Японської асоціації розповсюдження контенту за кордоном (CODA), яка представляє інтереси гігантів кіноіндустрії Toho та Kadokawa, Токійський окружний суд виніс прецедентне рішення проти адміністраторів подібних ресурсів.
Приводом для судового розгляду стали розлогі статті з детальнішим переказом сюжетів блокбастера "Ґодзілла: Мінус один" (Godzilla Minus One) та популярного аніме-серіалу "Оверлорд" (Overlord).
Автори матеріалів детально розписували кожну сцену від початку до кінця, додаючи прямі цитати діалогів. Суд погодився з аргументами прокурорів про те, що такі детальні тексти переступають межу звичайного огляду чи рецензії й фактично є несанкціонованою адаптацією.
Правовласники довели: після прочитання таких матеріалів у читача зникає потреба купувати квиток у кінотеатр чи платити за підписку на стримінговий сервіс, що завдає збитків авторам контенту.
Суд визнав 39-річного власника ресурсу Ватару Такеучі винним у порушенні закону про авторське право.
Ось які санкції застосував суд за текстові спойлери:
Штраф: 1 мільйон єн (близько 6 300 доларів США).
Покарання: 1,5 року позбавлення волі (з відстрочкою виконання вироку).
Вилучення доходу: під час розслідування з'ясувалося, що сайт заробляв на рекламі понад 38 мільйонів єн (понад 230 тисяч доларів США) на рік завдяки високому трафіку на спойлер-статтях.
Правовласники наголошують, що подібний монетизований контент є паразитуванням на чужій праці, а судове рішення створює глобальний прецедент для моніторингу подібних ресурсів по всьому світу.
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