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Штраф и тюремный срок: за что киноиндустрия начала строго наказывать сайты

Прецедент в Токио: почему детальное изложение сюжетов в Сети признали уголовным преступлением и чем это грозит администраторам сайтов.

11 августа 2026, 10:16
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Сергій Кречмаровський

Привычная для многих пользователей практика экономии времени посредством чтения или просмотра "краткого содержания" фильмов оказалась под угрозой. Судебные органы и крупнейшие киностудии начали масштабную борьбу с сайтами, блогами и YouTube каналами, которые зарабатывают на подробных спойлерах.

Штраф и тюремный срок: за что киноиндустрия начала строго наказывать сайты

Строгое наказание за нарушение авторских прав / Фото: Pixabay

По иску Японской ассоциации распространения контента за рубежом (CODA), представляющей интересы гигантов киноиндустрии Toho и Kadokawa, Токийский окружной суд вынес прецедентное решение против администраторов подобных ресурсов.

Суть дела: текстовый спойлер вместо билета в кино

Поводом для судебного разбирательства стали пространные статьи с детальным изложением сюжетов блокбастера "Годзилла: Минус один" (Godzilla Minus One) и популярного аниме-сериала "Оверлорд" (Overlord).

Авторы материалов подробно расписывали каждую сцену от начала до конца, добавляя прямые цитаты из диалогов. Суд согласился с аргументами прокуроров о том, что такие подробные тексты переступают предел обычного обзора или рецензии и фактически являются несанкционированной адаптацией.

Правообладатели доказали: после прочтения таких материалов у читателя исчезает потребность покупать билет в кинотеатр или платить за подписку на стриминговый сервис, что наносит ущерб авторам контента.

Штраф и реальный срок: решение суда

Суд признал 39-летнего владельца ресурса Ватару Такеучи виновным в нарушении закона об авторском праве.

Вот какие санкции применил суд за текстовые спойлеры:

  • Штраф: 1 миллион иен (около 6 300 долларов США).

  • Наказание: 1,5 года лишения свободы (с отсрочкой исполнения приговора).

  • Изъятие дохода: в ходе расследования выяснилось, что сайт зарабатывал на рекламе более 38 миллионов иен (свыше 230 тысяч долларов США) в год благодаря высокому трафику на спойлер-статьях.

Правообладатели отмечают, что подобный монетизированный контент является паразитированием на чужом труде, а судебное решение создает глобальный прецедент для мониторинга подобных ресурсов по всему миру.

Напомним: портал "Комментарии" рассказывал о спецоперации по доставке заключенного в суд.




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Источник: https://coda-cj.jp/news/2864/
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