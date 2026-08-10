Новий бронефургон та посилена варта: деталі спецоперації з доставки в'язня до суду

Звичайна поїздка ув'язненого до суду в цьому випадку перетворилася на масштабну спецоперацію. Ірландська тюремна служба придбала спеціальний фургон, здатний витримати кульові влучання та вибух, а самого обвинуваченого перевозили під посиленою охороною.

Колючий дріт навколо території в'язниці / Pixabay

Йдеться про Деніела Кінахана, якого ірландська влада пов'язує з організованим злочинним угрупованням Kinahan. Після кількох років за межами країни він був екстрадований з Об'єднаних Арабських Еміратів до Ірландії.

У чому звинувачують Деніела Кінахана

Після прибуття Кінахан постав перед Спеціальним кримінальним судом у Дубліні. Йому висунули звинувачення, пов'язані з керівництвом організованим злочинним угрупованням. Сам Кінахан звинувачення заперечує.

Особливу увагу привернуло його подальше перевезення. Ірландська тюремна служба придбала куленепробивний та вибухостійкий фургон для транспортування особливо небезпечних ув'язнених. За даними ВВС, незвичайний транспорт став частиною заходів безпеки навколо справи Кінахана.

При цьому спецтранспорт не купували лише для одного обвинуваченого. Його призначення ширше: використовувати захищений транспорт для перевезення ув'язнених, які можуть становити підвищену загрозу або стати ціллю нападу.

Після судового засідання Кінахана мали доставити до в'язниці Portlaoise. Це установа максимальної безпеки, де утримуються особливо небезпечні ув'язнені. Для його перевезення було задіяно додаткові сили безпеки.

Запобіжні заходи пояснюються не тільки звинуваченнями проти Кінахана, а й його популярністю. Його ім'я багато років фігурувало у матеріалах про організовану злочинність в Ірландії, а справа має міжнародний масштаб.

Повернення Кінахана стало результатом тривалої співпраці між ірландською та еміратською владою. Його екстрадиція також привернула велику увагу через незвичайні заходи безпеки, підготовлені перед прибуттям обвинуваченого.

Таким чином, бронефургон виявився лише однією частиною масштабної операції. Ірландська влада заздалегідь підготувалася доставити обвинуваченого з-під варти до суду і назад з мінімальним ризиком для нього, співробітників тюремної служби та поліції.

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