"Мама, я в беде": почему одно кодовое слово может спасти вашу семью от AI-мошенников

Стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта дало телефонным мошенникам оружие принципиально нового уровня – инструменты для мгновенного клонирования человеческого голоса. Если раньше злоумышленники пытались симулировать чужой голос с помощью плача или помех на линии, то сегодня нейросети способны воспроизвести тембр, особые интонации и даже привычные вздохи вашего близкого человека с пугающей точностью.

Пожилая женщина со смартфоном. Фото: Sabine van Erp / Pixabay

Для создания цифрового дубликата аферистам больше не требуются профессиональные студийные записи. Достаточно лишь короткого отрывка аудио или видео в несколько секунд, выложенного в открытый доступ в соцсетях. Получив такой образец, программа сгенерирует любую фразу. После этого вам звонит якобы сын, дочь или муж и паническим голосом умоляет срочно перевести деньги из-за "аварии", "задержания полицией" или "внезапной операции".

Киберэксперты отмечают: распознать подделку на слух в момент внезапного тревожного звонка практически невозможно. В условиях сильного стресса мозг отключает критический анализ и побуждает действовать немедленно. Единственным эффективным и доступным каждому способом защиты остается заранее согласованное семейное кодовое слово или тайная фраза.

Это работает как простой проверочный маркер. Если вам звонит по телефону родственник с неизвестного номера или сообщает о беде, вы просто просите его назвать ваше тайное слово. Злоумышленники, даже обладая идеально поддельным голосом, не узнают ответа и будут вынуждены бросить трубку.

Специалисты советуют выбирать слово, которое легко запомнят дети и пожилые родители, но которое невозможно угадать или найти на ваших страницах в сети (не используйте фамилии или клички животных). Главное – периодически напоминать об этом пароле родным, чтобы в нужную минуту никто не растерялся.

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