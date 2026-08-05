"Мамо, я в біді": чому одне кодове слово може врятувати вашу родину від AI-шахраїв

Стрімкий розвиток генеративного штучного інтелекту дав телефонним шахраям зброю принципово нового рівня — інструменти для миттєвого клонування людського голосу. Якщо раніше зловмисники намагалися симулювати чужий голос за допомогою плачу чи перешкод на лінії, то сьогодні нейромережі здатні відтворити тембр, особливі інтонації та навіть звичні зітхання вашої близької людини з лякаючою точністю.

Літня жінка зі смартфоном. Фото: Sabine van Erp / Pixabay

Для створення цифрового дубліката аферистам більше не потрібні професійні студійні записи. Достатньо лише короткого уривка аудіо або відео тривалістю в кілька секунд, викладеного у відкритий доступ у соцмережах. Отримавши такий зразок, програма згенерує будь-яку фразу. Після цього вам телефонує нібито син, дочка чи чоловік і панічним голосом благає терміново переказати гроші через "аварію", "затримання поліцією" або "раптову операцію".

Кіберексперти наголошують: розпізнати підробку на слух у момент раптового тривожного дзвінка практично неможливо. В умовах сильного стресу мозок опускає критичний аналіз і спонукає діяти негайно. Єдиним ефективним і доступним кожному способом захисту залишається заздалегідь узгоджене сімейне кодове слово або таємна фраза.

Це працює як простий маркер перевірки. Якщо вам телефонує родич із невідомого номера чи повідомляє про біду, ви просто просите його назвати ваше таємне слово. Зловмисники, навіть володіючи ідеально підробленим голосом, не знатимуть відповіді й будуть змушені кинути слухавку.

Фахівці радять обирати слово, яке легко запам'ятають діти та літні батьки, але яке неможливо вгадати або знайти на ваших сторінках у мережі (не використовуйте прізвища чи кличок тварин). Головне — періодично нагадувати про цей пароль рідним, аби в потрібну хвилину ніхто не розгубився.

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