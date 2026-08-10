Новый бронефургон и усиленная охрана: детали спецоперации по доставке заключённого в суд

Обычная поездка заключённого в суд в этом случае превратилась в масштабную спецоперацию. Ирландская тюремная служба приобрела специальный фургон, способный выдержать пулевые попадания и взрыв, а самого обвиняемого перевозили под усиленной охраной.

Колючая проволока вокруг тюремной территории / Pixabay

Речь идёт о Дэниеле Кинахане, которого ирландские власти связывают с организованной преступной группировкой Kinahan. После нескольких лет за пределами страны он был экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов в Ирландию.

В чем обвиняют Дэниела Кинахана

После прибытия Кинахан предстал перед Специальным уголовным судом в Дублине. Ему предъявили обвинения, связанные с руководством организованной преступной группировкой. Сам Кинахан обвинения отрицает.

Особое внимание привлекла его дальнейшая перевозка. Ирландская тюремная служба приобрела пуленепробиваемый и взрывоустойчивый фургон для транспортировки особо опасных заключённых. По данным BBC, необычный транспорт стал частью мер безопасности вокруг дела Кинахана.

При этом спецтранспорт не покупали исключительно для одного обвиняемого. Его предназначение шире: использовать защищённый транспорт для перевозки заключённых, которые могут представлять повышенную угрозу или стать целью нападения.

После судебного заседания Кинахана должны были доставить в тюрьму Portlaoise. Это учреждение максимальной безопасности, где содержатся особо опасные заключённые. Для его перевозки были задействованы дополнительные силы безопасности.

Меры предосторожности объясняются не только обвинениями против Кинахана, но и его известностью. Его имя много лет фигурировало в материалах об организованной преступности в Ирландии, а дело имеет международный масштаб.

Возвращение Кинахана стало результатом длительного сотрудничества между ирландскими и эмиратскими властями. Его экстрадиция также привлекла большое внимание из-за необычных мер безопасности, подготовленных перед прибытием обвиняемого.

Таким образом, бронефургон оказался лишь одной частью масштабной операции. Ирландские власти заранее подготовились к тому, чтобы доставить обвиняемого из-под стражи в суд и обратно с минимальным риском для него, сотрудников тюремной службы и полиции.

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