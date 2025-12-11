logo_ukra

Шок: психологині дитсадка оголосили підозру в катуванні дитини
commentss НОВИНИ Всі новини

Шок: психологині дитсадка оголосили підозру в катуванні дитини

У Кіровоградській області психологині дитсадка оголосили підозру в катуванні 6-річної дитини

11 грудня 2025, 01:53
Автор:
Ткачова Марія

У Кіровоградській області правоохоронці повідомили про підозру практичній психологині одного з дитячих садків. Слідство встановило, що жінка протягом певного часу застосовувала щодо 6-річного хлопчика дії, які кваліфікували як катування.

Шок: психологині дитсадка оголосили підозру в катуванні дитини

Психологиню звинувачують у катуванні дитини

За даними прокуратури, працівниця закладу регулярно використовувала фізичний та психологічний тиск. Дитині завдавали болю, провокували страх та сильні емоційні страждання, що призвело до стійких психологічних порушень. Слідчі зафіксували повторюваність такої поведінки, що стало підставою для висунення підозри.

Розслідування триває, правоохоронці збирають додаткові докази та встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці виявили мертвим 41-річного Дмитра Каденюка, сина українського космонавта Леоніда Каденюка. За даними джерел РБК-Україна, тіло знайшла його мати сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки. Чоловік лежав біля вхідних дверей із численними порізами, а в руці стискав ніж. Передсмертної записки не знайшли, а характер поранень на початковому етапі викликав питання щодо можливого конфлікту.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, однак згодом поліція повідомила, що попередній аналіз вказує на ознаки самогубства. За інформацією слідства, двері квартири були зачинені зсередини без слідів злому. Також сусіди не чули жодних звуків боротьби чи сторонніх осіб у коридорі. У поліції уточнили, що ніж, яким, ймовірно, були нанесені поранення, загиблий тримав у руці. Остаточні висновки слідства будуть зроблені після проведення експертиз, а всі деталі трагедії наразі встановлюються.



