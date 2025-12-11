Шок: психологині дитсадка оголосили підозру в катуванні дитини

У Кіровоградській області правоохоронці повідомили про підозру практичній психологині одного з дитячих садків. Слідство встановило, що жінка протягом певного часу застосовувала щодо 6-річного хлопчика дії, які кваліфікували як катування.

Психологиню звинувачують у катуванні дитини

За даними прокуратури, працівниця закладу регулярно використовувала фізичний та психологічний тиск. Дитині завдавали болю, провокували страх та сильні емоційні страждання, що призвело до стійких психологічних порушень. Слідчі зафіксували повторюваність такої поведінки, що стало підставою для висунення підозри.

Розслідування триває, правоохоронці збирають додаткові докази та встановлюють усі обставини інциденту.

