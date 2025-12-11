Шок: психологине детского сада объявили подозрение в пытках ребенка

В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении практической психологи одного из детских садов. Следствие установило, что женщина в течение определенного времени применяла к 6-летнему мальчику действия, которые квалифицировали как пытки.

Психологиню обвиняют в пытках ребенка

По данным прокуратуры, работница заведения регулярно использовала физическое и психологическое давление. Ребенку причиняли боли, провоцировали страх и сильные эмоциональные страдания, что привело к стойким психологическим нарушениям. Следователи зафиксировали повторяемость такого поведения, что явилось основанием для выдвижения подозрения.

Расследование продолжается, стражи порядка собирают дополнительные доказательства и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице обнаружили мертвым 41-летнего Дмитрия Каденюка, сына украинского космонавта Леонида Каденюка. По данным источников РБК-Украина, тело обнаружило его мать сегодня утром в квартире на площади Леси Украинки. Мужчина лежал у входной двери с многочисленными порезами, а в руке сжимал нож. Предсмертная записка не найдена, а характер ранений на начальном этапе вызвал вопрос о возможном конфликте.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, однако впоследствии полиция сообщила, что предварительный анализ указывает на признаки самоубийства. По информации следствия, двери квартиры были закрыты изнутри без следов взлома. Также соседи не слышали никаких звуков борьбы или посторонних в коридоре. В полиции уточнили, что нож, которым, вероятно, были нанесены ранения, погибший держал в руке. Окончательные выводы следствия будут сделаны после проведения экспертиз, а все детали трагедии устанавливаются.

