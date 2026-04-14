logo_ukra

BTC/USD

74534

ETH/USD

2388.43

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Схема на мільйони: з Німеччини екстрадували організатора махінацій із зерном на понад 13 млн грн
commentss НОВИНИ Всі новини

Схема на мільйони: з Німеччини екстрадували організатора махінацій із зерном на понад 13 млн грн

Засудженого передали на кордоні після вироку антикорупційного суду.

14 квітня 2026, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україну з Німеччини екстрадували ключового фігуранта корупційної схеми, пов’язаної із закупівлею зерна. Йдеться про приватного підприємця, якого раніше засудили за завдання державному підприємству багатомільйонних збитків.

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, збитки від діяльності схеми склали понад 13,4 мільйона гривень. Вироком Вищого антикорупційного суду від грудня 2025 року чоловіка засудили до 3 років і 10 місяців позбавлення волі.

Як працювала схема

Розслідування встановило, що на початку 2020 року посадовці Полтавської філії державного підприємства уклали договори на постачання зерна майбутнього врожаю.

Спочатку угоди передбачали прив’язку до ринкових цін, однак згодом ці умови були змінені. З договорів навмисно виключили вимогу враховувати актуальні ринкові ціни, що дозволило продавати продукцію значно дешевше.

У результаті сільськогосподарську продукцію реалізували майже вдвічі нижче ринку, що й призвело до суттєвих фінансових втрат державного підприємства.

Як відбулася екстрадиція

Засудженого передали українській стороні на міжнародному пункті пропуску "Краківець – Корчова" у Львівській області.

Цей крок став результатом міжнародної співпраці правоохоронних органів і дозволив забезпечити виконання судового вироку.

Читайте також в "Коментарях", що Ізраїль опинився в центрі міжнародного скандалу після того, як дозволив зайти до свого порту судну із зерном, яке, за даними розслідувачів, походить із тимчасово окупованих територій України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини