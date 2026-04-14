Скандал із зерном: Ізраїль прийняв судно з вантажем із окупованих територій України

Ізраїль опинився в центрі міжнародного скандалу після того, як дозволив зайти до свого порту судну із зерном, яке, за даними розслідувачів, походить із тимчасово окупованих територій України.

До порту Хайфи зайшло судно з українським зерном із ТОТ

Як повідомляють "Коментарі", про це повідомила журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.

Йдеться про судно ABINSK, яке ще з 23 березня очікувало дозволу на захід до ізраїльського порту. Лише 14 квітня воно отримало дозвіл і було прийняте в Хайфі.

Що відомо про вантаж

За наявною інформацією, на борту перебуває понад 43 тисячі тонн пшениці, яка була завантажена в районі порту Кавказ. Саме туди зерно доставили з окупованих українських портів.

Експерти зазначають, що подібні маршрути використовуються для вивезення українського зерна, яке опиняється під контролем Росії.

Чому це викликає резонанс

Тема експорту зерна з окупованих територій залишається однією з найгучніших у міжнародній політиці. Україна неодноразово заявляла, що такі поставки є незаконними та розцінюються як розкрадання ресурсів.

Рішення Ізраїлю прийняти судно може викликати питання щодо дотримання міжнародного права та позиції країни щодо війни.

Контекст ситуації

Раніше низка держав уже реагувала на подібні випадки. Зокрема, деякі країни відмовлялися приймати зерно, яке має сумнівне походження.

Ситуація з судном ABINSK демонструє, що проблема залишається актуальною і потребує міжнародного реагування.

Таким чином, інцидент із заходом судна до порту Хайфи може стати ще одним приводом для дискусій про контроль за походженням зерна та відповідальність країн-імпортерів.

