Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Скандал с зерном: Израиль принял судно с грузом с оккупированных территорий Украины
Скандал с зерном: Израиль принял судно с грузом с оккупированных территорий Украины

Речь идет о десятках тысяч тонн пшеницы, загруженной через российские порты.

14 апреля 2026, 11:12
Автор:
Проніна Анна

Израиль оказался в центре международного скандала после того, как разрешил зайти в свой порт судну с зерном, которое, по данным расследователей, происходит из временно оккупированных территорий Украины.

Скандал с зерном: Израиль принял судно с грузом с оккупированных территорий Украины

В порт Хайфы зашло судно с украинским зерном из ВОТ

Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько.

Речь идет о судне ABINSK, которое еще с 23 марта ожидало разрешения на мероприятие в израильский порт. Лишь 14 апреля оно получило разрешение и было принято в Хайфе.

Что известно о грузе

По имеющейся информации, на борту находится более 43 тысяч тонн пшеницы , которая была загружена в районе порта Кавказ. Именно туда зерно было доставлено из оккупированных украинских портов.

Эксперты отмечают, что подобные маршруты используются для вывоза украинского зерна, оказываемого под контролем России.

Почему это вызывает резонанс

Тема экспорта зерна с оккупированных территорий остается одной из самых громких в международной политике. Украина неоднократно заявляла, что такие поставки незаконны и расцениваются как хищение ресурсов .

Решение Израиля принять судно может вызвать вопросы соблюдения международного права и позиции страны в отношении войны.

Контекст ситуации

Ранее ряд государств уже реагировали на подобные случаи. В частности, некоторые страны отказывались принимать зерно, имеющее сомнительное происхождение.

Ситуация с судном ABINSK демонстрирует, что проблема остается актуальной и нуждается в международном реагировании.

Таким образом, инцидент с заходом судна в порт Хайфы может стать еще одним поводом для дискуссий о контроле происхождения зерна и ответственности стран-импортеров.

Читайте также в "Комментариях", что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может иметь косвенные последствия для экономики Украины, в частности, из-за дальнейшего роста стоимости энергоносителей.



