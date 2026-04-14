Скандал с зерном: Израиль принял судно с грузом с оккупированных территорий Украины

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Израиль оказался в центре международного скандала после того, как разрешил зайти в свой порт судну с зерном, которое, по данным расследователей, происходит из временно оккупированных территорий Украины.
В порт Хайфы зашло судно с украинским зерном из ВОТ
Как сообщают " Комментарии ", об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько.
Речь идет о судне ABINSK, которое еще с 23 марта ожидало разрешения на мероприятие в израильский порт. Лишь 14 апреля оно получило разрешение и было принято в Хайфе.
По имеющейся информации, на борту находится более 43 тысяч тонн пшеницы , которая была загружена в районе порта Кавказ. Именно туда зерно было доставлено из оккупированных украинских портов.
Эксперты отмечают, что подобные маршруты используются для вывоза украинского зерна, оказываемого под контролем России.
Тема экспорта зерна с оккупированных территорий остается одной из самых громких в международной политике. Украина неоднократно заявляла, что такие поставки незаконны и расцениваются как хищение ресурсов .
Решение Израиля принять судно может вызвать вопросы соблюдения международного права и позиции страны в отношении войны.
Ранее ряд государств уже реагировали на подобные случаи. В частности, некоторые страны отказывались принимать зерно, имеющее сомнительное происхождение.
Ситуация с судном ABINSK демонстрирует, что проблема остается актуальной и нуждается в международном реагировании.
Таким образом, инцидент с заходом судна в порт Хайфы может стать еще одним поводом для дискуссий о контроле происхождения зерна и ответственности стран-импортеров.
Читайте также в "Комментариях", что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может иметь косвенные последствия для экономики Украины, в частности, из-за дальнейшего роста стоимости энергоносителей.