Главная Новости Общество Криминал Схема на миллионы: из Германии экстрадировали организатора махинаций с зерном более чем на 13 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Схема на миллионы: из Германии экстрадировали организатора махинаций с зерном более чем на 13 млн грн

Осужденный был передан на границе после приговора антикоррупционного суда.

14 апреля 2026, 11:50
Проніна Анна

В Украину из Германии экстрадировали ключевого фигуранта коррупционной схемы, связанной с закупкой зерна. Речь идет о частном предпринимателе, которого ранее осудили за нанесение государственному предприятию многомиллионного ущерба.

В Украину вернули фигуранта дела об убытках на закупку зерна на 13,4 млн грн

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, ущерб от деятельности схемы составил более 13,4 миллиона гривен . Приговором Высшего антикоррупционного суда от декабря 2025 мужчину приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Как работала схема

Расследование установило, что в начале 2020 года должностные лица Полтавского филиала государственного предприятия заключили договоры на поставку зерна будущего урожая.

Первоначально сделки предусматривали привязку к рыночным ценам, однако впоследствии эти условия были изменены. Из договоров намеренно исключили требование учитывать актуальные рыночные цены , что позволило продавать продукцию гораздо дешевле.

В результате сельскохозяйственная продукция была реализована почти вдвое ниже рынка, что и привело к существенным финансовым потерям государственного предприятия.

Как произошла экстрадиция

Осужденный был передан украинской стороне на международном пункте пропуска "Краковец – Корчова" во Львовской области.

Этот шаг стал результатом международного сотрудничества правоохранительных органов и позволил обеспечить исполнение судебного приговора.

Израиль оказался в центре международного скандала после того, как позволил зайти в порт судна с зерном, которое, по данным расследователей, происходит из временно оккупированных территорий Украины.



