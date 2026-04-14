Схема на армії: на Одещині викрили розкрадання мільйонів на житлі для військових

На Одещині правоохоронці викрили масштабну корупційну схему під час будівництва житла для військових. За даними слідства, мова йде про розкрадання мільйонів гривень із державного бюджету.

Будівництво квартир для військових обернулося аферою на 8,4 млн грн

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що державі було завдано збитків на суму 8,4 мільйона гривень під час реконструкції казарми під житловий будинок для військовослужбовців в Одеській області.

Як працювала схема

Фігурантом справи є директор будівельної компанії, який виконував підряд за контрактом із Міністерством оборони України. Роботи тривали з 2017 по 2020 рік і передбачали переобладнання казарми у 39-квартирний житловий будинок.

За версією слідства, підозрюваний систематично вносив до офіційних актів неправдиві дані про виконані роботи та закупівлю матеріалів, які фактично не здійснювалися.

Після цього документи подавалися для оплати, що дозволяло отримувати бюджетні кошти.

Як виводили гроші

Щоб приховати незаконну діяльність, частина коштів витрачалася на незначні закупівлі матеріалів. Основні ж суми перераховувалися на рахунки іншої компанії, яка також контролювалася підозрюваним.

Надалі гроші виводилися через фінансові операції, що ускладнювало їх відстеження.

Що далі

Директору підприємства вже повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами. Справу розслідують правоохоронні органи, зокрема спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Експерти наголошують, що подібні схеми особливо чутливі, адже стосуються забезпечення житлом військових у період війни.

