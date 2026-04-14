Схема на армии: в Одесской области разоблачили хищение миллионов на жилье для военных

В Одесской области правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему во время строительства жилья для военных. По данным следствия, речь идет о хищении миллионов гривен из государственного бюджета.

Строительство квартир для военных обернулось аферой на 8,4 млн грн

Как сообщают "Комментарии", об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что государству нанесен ущерб на сумму 8,4 миллиона гривен во время реконструкции казармы под жилой дом для военнослужащих в Одесской области.

Как работала схема

Фигурантом дела является директор строительной компании, выполнявший подряд по контракту с Министерством обороны Украины. Работы продолжались с 2017 по 2020 год и предусматривали переоборудование казармы в 39-квартирный жилой дом.

По версии следствия, подозреваемый систематически вносил в официальные акты ложные данные о выполненных работах и закупке фактически не осуществлявшихся материалов.

После этого документы подавались для оплаты, что позволяло получать бюджетные денежные средства.

Как выводили деньги

Чтобы скрыть незаконную деятельность, часть средств уходила на незначительные закупки материалов. Основные суммы перечислялись на счета другой компании, которая также контролировалась подозреваемым.

В дальнейшем деньги выводились из-за финансовых операций , что затрудняло их отслеживание.

Что дальше

Директору предприятия уже доложено о подозрении в завладении бюджетными средствами. Дело расследуют правоохранительные органы, в частности, специализированная прокуратура в сфере обороны.

Эксперты подчеркивают, что подобные схемы особенно чувствительны, поскольку касаются обеспечения жильем военных в период войны.

Читайте на "Комментариях", что в Украину из Германии экстрадировали ключевого фигуранта коррупционной схемы, связанной с закупкой зерна. Речь идет о частном предпринимателе, которого ранее осудили за нанесение государственному предприятию многомиллионного ущерба.