Релігійні переконання не допомогли ухилитися від служби: суд на Одещині визнав чоловіка винним

Житель Одещини, який неодноразово отримував повістки, але відмовлявся проходити військову службу, пояснюючи це своїми релігійними переконаннями, постав перед судом. Після проходження військово-лікарської комісії, що визнала його придатним, чоловік не прибував до територіального центру комплектування, хоч і знав про обов’язок з’явитися.Про це портал "Коментарі" дізнався в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Релігійні переконання не стали підставою для відмови від служби

За даними судових матеріалів, чоловік переконував, що не ухилявся від призову навмисно. Він розповів, що ще у 2021 році почав вивчати Біблію, а з серпня 2024 року став неохрещеним вісником релігійного об’єднання Свідків Єгови. З його слів, нова віра змінила його поведінку – він відмовився від алкоголю, паління, одружився та “став на праведний шлях”.

На засіданні він наполягав, що не ігнорував повістки: приходив до ТЦК і заявляв про готовність проходити альтернативну (невійськову) службу. Проте, за його словами, йому неодноразово відмовляли, хоча військова служба для нього є неприйнятною за релігійними переконаннями.

Арцизький районний суд вирішив, що відмова чоловіка від служби не має законних підстав. Суд зазначив, що релігійні погляди не звільняють від обов’язку захищати державу, якщо немає офіційного дозволу на проходження альтернативної служби.

У результаті чоловіка визнали винним в ухиленні від призову за статтею 336 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання – три роки позбавлення волі, але звільнили від його відбування, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

