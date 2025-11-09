logo_ukra

Головна Новини Суспільство Кримінал На Закарпатті затримали групу, яка переправляла ухилянтів через кордон за 7500 доларів
На Закарпатті затримали групу, яка переправляла ухилянтів через кордон за 7500 доларів

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призивного віку до Угорщини під виглядом працівників підприємства.

9 листопада 2025, 13:10
Автор:
avatar

Проніна Аня

Група закарпатців організувала канал незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон до Угорщини. За 7 500 доларів з особи вони допомагали ухилянтам нелегально залишити Україну, маскуючи їх під працівників підприємства. Схема діяла у межах Берегівського району.

На Закарпатті затримали групу, яка переправляла ухилянтів через кордон за 7500 доларів

Поліція Закарпаття викрила канал втечі призовників до Угорщини

Як повідомляє поліція Закарпатської області , організатором злочинної діяльності був 45-річний мешканець села Тисобікень. До справи він залучив ще трьох спільників. Для прикриття своєї діяльності зловмисники зареєстрували фіктивне підприємство, якби для видобутку піщано-гравійної суміші. Під цим приводом вони пересувалися прикордонною зоною, перевозячи "клієнтів" – чоловіків призовного віку.

Переправлення відбувалося поетапно. Спершу "ухилянтів" зустрічали у Мукачівському районі, звідки мікроавтобусом, брендованим під військове формування, доставляли до кордону. Там чоловіків перевіряли на наявність технічних засобів стеження, відбирали телефони та іншу електроніку. Потім човном переправляли через річку Тиса – всього за кілька метрів від офіційного пункту пропуску "Вилок – Тісабеч".

Щоб уникнути викриття, автомобілі, якими користувалися злодійники, хоронили під тентами на станції техобслуговування, що належала одному з них. На іншому боці Тиси "клієнтів" зустрічали спільники, які організовували їхній подальший рух територією Угорщини.

3 листопада у Берегівському районі поліцейські провели спецоперацію – саме у момент, коли група намагалася переправити чергових шістьох чоловіків. Під час 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у транспортних засобах вилучено понад 5 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті, п'ять авто преміум-класу, спецтехніку, мобільні телефони, дрон та речові докази.

Розслідування проводили співробітники Управління міграційної поліції спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо, як повідомляв раніше портал "Коментарі", правоохоронці Одещини викрили співробітника одного з силових відомств, який організовував нелегальне переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон. Чоловік використовував свої службові можливості та зв'язки, щоб допомагати ухилянтам дістатися невизнаного Придністров'я, минаючи офіційні пункти пропуску. Послуга коштувала 7 тисяч доларів США, а схема працювала кілька місяців, доки її не викрили оперативники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ та Державною прикордонною службою.



