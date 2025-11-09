logo

Религиозные убеждения не помогли уклониться от службы: суд в Одесской области признал мужчину виновным
commentss НОВОСТИ Все новости

Религиозные убеждения не помогли уклониться от службы: суд в Одесской области признал мужчину виновным

Арцизский суд отверг аргументы "вестника" Свидетелей Иеговы, который отказывался служить в армии, ссылаясь на веру.

9 ноября 2025, 14:00
Автор:
avatar

Проніна Аня

Житель Одесщины, неоднократно получавший повестки, но отказывавшийся проходить военную службу, объясняя это своими религиозными убеждениями, предстал перед судом. После прохождения военно-врачебной комиссии, признавшей его годным, мужчина не прибывал в территориальный центр комплектования, хотя и знал об обязанности явиться. Об этом портал "Комментарии" узнал в Едином государственном реестре судебных решений.

Религиозные убеждения не помогли уклониться от службы: суд в Одесской области признал мужчину виновным

Религиозные убеждения не стали основанием для отказа от службы

По данным судебных материалов, мужчина убеждал, что не уклонялся от призыва умышленно. Он рассказал, что еще в 2021 году начал изучать Библию, а с августа 2024 стал некрещеным вестником религиозного объединения Свидетелей Иеговы. По его словам, новая вера изменила его поведение — он отказался от алкоголя, курения, женился и "стал на праведный путь".

На заседании он настаивал, что не игнорировал повестку: приходил в ТЦК и заявлял о готовности проходить альтернативную (невоенную) службу. Однако, по его словам, ему неоднократно отказывали, хотя военная служба для него неприемлема по религиозным убеждениям.

Арцизский районный суд решил, что отказ мужчины от службы не имеет законных оснований. Суд отметил, что религиозные взгляды не освобождают от обязанности защищать государство, если нет официального разрешения на прохождение альтернативной службы.

В результате мужчину признали виновным в уклонении от призыва по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание – три года лишения свободы, но освободили от его отбывания, установив испытательный срок продолжительностью в один год.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что группа закарпатцев организовала канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу в Венгрию. За 7 500 долларов с человека они помогали уклончанам нелегально покинуть Украину, маскируя их под работников предприятия. Схема действовала в пределах Береговского района.



