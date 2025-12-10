Увечері 8 грудня в Івано-Франківську стався зухвалий напад у одному з місцевих магазинів. Близько 20:20 перехожий повідомив поліції про бійку, що відбувалася всередині торгового закладу. За даними слідства, між двома чоловіками раптово виник словесний конфлікт, який швидко переріс у фізичну сутичку.

Напад на військового Нацгвардії

Підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кілька разів вдарив опонента в голову, після чого дістав ніж і завдав удар у ділянку щоки. Постраждалим виявився 33-річний військовослужбовець Національної гвардії, який перебував у відпустці.

Правоохоронці зазначають, що нападник має психічні розлади та вже проходить у іншій кримінальній справі — за обвинуваченням у крадіжці. Нині йому оголошено про підозру, тривають слідчі дії.

Нагадужмо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російський суд оголосив вирок українському військовополоненому Валерію Єремєєву, бійцю полку "Азов" і оборонцю Маріуполя. Йому призначили 22 роки ув’язнення за нібито "розстріл мирного жителя", хоча звинувачення не підтверджені жодними незалежними доказами.

Маріупольська міська рада повідомила, що процес проходив у повній ізоляції: без доступу незалежних адвокатів, без журналістів, без об’єктивної експертизи чи можливості для повноцінного захисту. Суд, за словами міськради, фактично дублював кремлівські пропагандистські тези, включно з заявами про те, що український військовий "діяв за планом київського режиму". У міськраді підкреслюють, що такі вироки спрямовані на дискредитацію українських оборонців та перекладання провини за знищення Маріуполя на Україну — попри те, що саме російська армія у 2022 році взяла місто в блокаду, проводила масовані обстріли та зруйнувала житлові квартали.

