Главная Новости Общество Криминал Психически нестабильный мужчина порезал военного ножом
commentss НОВОСТИ Все новости

Психически нестабильный мужчина порезал военного ножом

В Ивано-Франковске нетрезвый мужчина напал с ножом на военнослужащего Нацгвардии - нападающему уже сообщили о подозрении

10 декабря 2025, 22:03
Вечером 8 декабря в Ивано-Франковске произошло дерзкое нападение в одном из местных магазинов. Около 20:20 прохожий сообщил полиции о драке, происходившей внутри торгового заведения. По данным следствия, между двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, быстро переросший в физическую схватку.

Психически нестабильный мужчина порезал военного ножом

Нападение на военного Нацгвардии

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил оппонента в голову, после чего получил нож и нанес удар в участок щеки. Пострадавшим оказался находившийся в отпуске 33-летний военнослужащий Национальной гвардии.

Правоохранители отмечают, что у нападающего психические расстройства и уже проходит по другому уголовному делу — по обвинению в краже. Сейчас ему объявлено о подозрении, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российский суд объявил приговор украинскому военнопленному Валерию Еремееву, бойцу полка "Азов" и защитнику Мариуполя. Ему назначили 22 года заключения за якобы "расстрел мирного жителя", хотя обвинения не подтверждены никакими независимыми доказательствами.
Мариупольский городской совет сообщил, что процесс проходил в полной изоляции: без доступа к независимым адвокатам, без журналистов, без объективной экспертизы или возможности для полноценной защиты. Суд, по словам горсовета, фактически дублировал кремлевские пропагандистские тезисы, включая заявления о том, что украинский военный "действовал по плану киевского режима". В горсовете подчеркивают, что такие приговоры направлены на дискредитацию украинских защитников и перевод вины за уничтожение Мариуполя на Украину — несмотря на то, что именно российская армия в 2022 году взяла город в блокаду, проводила массированные обстрелы и разрушила жилые кварталы.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0k7pxESJEp6NqmhTwokuVVqwh5yeowtVrY8EsY2nCamob76YXxc443uizs3h1kC9ul&id=100079927150199
