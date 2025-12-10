Психически нестабильный мужчина порезал военного ножом

Вечером 8 декабря в Ивано-Франковске произошло дерзкое нападение в одном из местных магазинов. Около 20:20 прохожий сообщил полиции о драке, происходившей внутри торгового заведения. По данным следствия, между двумя мужчинами внезапно возник словесный конфликт, быстро переросший в физическую схватку.

Нападение на военного Нацгвардии

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил оппонента в голову, после чего получил нож и нанес удар в участок щеки. Пострадавшим оказался находившийся в отпуске 33-летний военнослужащий Национальной гвардии.

Правоохранители отмечают, что у нападающего психические расстройства и уже проходит по другому уголовному делу — по обвинению в краже. Сейчас ему объявлено о подозрении, продолжаются следственные действия.

