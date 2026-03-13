Продав дрони для оборони Півдня: ДБР повідомило про підозру начальнику складу військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань викрили начальника складу однієї з військових частин на Одещині, якого підозрюють у розкраданні безпілотників та обладнання, призначених для оборони Південного регіону.

Начальника складу на Одещині підозрюють у продажі військових безпілотників

Як передають "Коментарі", про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, посадовець, який відповідав за забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів та засобів протидії ворожим БПЛА, привласнив військове майно, що зберігалося на складі.

Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для боротьби з ворожими дронами.

Частину техніки військовослужбовець здав до ломбарду, іншу – продав за заниженою ціною.

За попередніми підрахунками, такими діями державі завдано збитків на понад 5,4 млн гривень.

Фігуранта затримали 6 березня 2026 року.

Йому повідомлено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,4 млн гривень.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

