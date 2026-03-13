Продал дроны для обороны Юга: ДБР сообщило о подозрении начальнику состава воинской части

Рубрики
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили начальника состава одной из воинских частей в Одесской области, подозреваемого в хищении беспилотников и оборудования, предназначенных для обороны Южного региона.
Начальника склада в Одесской области подозревают в продаже военных беспилотников
Как передают "Комментарии", об этом сообщает ДБР.
По данным следствия, чиновник, отвечавший за обеспечение функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия враждебным БПЛА, присвоил хранившееся на складе военное имущество.
В частности, он угнал разведывательные беспилотники и оборудование для борьбы с вражескими дронами.
Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую – продал по заниженной цене.
По предварительным подсчетам, такими действиями государству нанесен ущерб более чем на 5,4 млн гривен.
Фигурант был задержан 6 марта 2026 года.
Ему сообщено о подозрении в похищении военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5,4 млн гривен.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
