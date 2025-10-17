Прив'язав собаку до авто та тягнув по дорозі, а потім знесиленого кинув помирати: шокуючий злочин

В Івано-Франківській області житель Більшівцівської територіальної громади знущався над твариною.

Собака. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що чоловік прив’язав свого собаку ланцюгом до автомобіля та тягнув його грунтовою дорогою за межами населеного пункту. Коли собака виснажився та впав без свідомості, чоловік відчепив її та кинув у кювет — залишив помирати без допомоги. Зловмиснику повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 КК України).

В Офісі Генпрокурора повідомили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на території Тернопільської області військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. У поліції Тернопільської області повідомили, що затримали сімох фігурантів — їм оголосили підозри.

Щодо злочинів, які вчиняли зловмисники, то вони вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. До мешканця Тернополя застосували сльозогінний газ. Його силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягли, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.



