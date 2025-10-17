logo_ukra

BTC/USD

106630

ETH/USD

3792.04

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Прив'язав собаку до авто та тягнув по дорозі, а потім знесиленого кинув помирати: шокуючий злочин
commentss НОВИНИ Всі новини

Прив'язав собаку до авто та тягнув по дорозі, а потім знесиленого кинув помирати: шокуючий злочин

Яке покарання загрожує за жорстоке поводження з твариною

17 жовтня 2025, 18:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Івано-Франківській області житель Більшівцівської територіальної громади знущався над твариною. 

Прив'язав собаку до авто та тягнув по дорозі, а потім знесиленого кинув помирати: шокуючий злочин

Собака. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що чоловік прив’язав свого собаку ланцюгом до автомобіля та тягнув його грунтовою дорогою за межами населеного пункту. Коли собака виснажився та впав без свідомості, чоловік відчепив її та кинув у кювет — залишив помирати без допомоги. Зловмиснику повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 КК України). 

В Офісі Генпрокурора повідомили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на території Тернопільської області військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. У поліції Тернопільської області повідомили, що затримали сімох фігурантів — їм оголосили підозри.

Щодо злочинів, які вчиняли зловмисники, то вони вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. До мешканця Тернополя застосували сльозогінний газ. Його силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягли, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/za-zorstoke-povodzennya-z-tvarinoyu-meskancyu-ivano-frankivshhini-povidomleno-pro-pidozru
Теги:

Новини

Всі новини