Привязал собаку к автомобилю и тянул по дороге, а затем обессиленную бросил умирать: шокирующее преступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое наказание грозит за жестокое обращение с животным

Какое наказание грозит за жестокое обращение с животным

17 октября 2025, 18:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Ивано-Франковской области житель Большевцевской территориальной громады издевался над животным.

Привязал собаку к автомобилю и тянул по дороге, а затем обессиленную бросил умирать: шокирующее преступление

Собака. Иллюстративное фото

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что мужчина привязал свою собаку цепью к автомобилю и тянул ее по грунтовой дороге за пределами населенного пункта. Когда собака истощилась и упала без сознания, мужчина отцепил ее и бросил в кювет — оставил умирать без помощи. Злоумышленнику сообщено о подозрении в жестоком обращении с животным (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

В Офисе Генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За совершенное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на территории Тернопольской области военные незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В полиции Тернопольской области сообщили, что задержали семерых фигурантов — им объявили подозрения.

Что касается преступлений, которые совершали злоумышленники, то они вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. К жителю Тернополя применили слезоточивый газ. Его насильно затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.




Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/za-zorstoke-povodzennya-z-tvarinoyu-meskancyu-ivano-frankivshhini-povidomleno-pro-pidozru
