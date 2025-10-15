Це вже не ІПСО: військові в тилу коїли шокуючі звірства

На території Тернопільської області військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. У поліції Тернопільської області повідомили, що затримали сімох фігурантів — їм оголосили підозри.

Військові. Ілюстративне фото

Щодо злочинів, які вчиняли зловмисники, то вони вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

“Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тис. грн за звільнення”, — повідомили у поліції.

За даними поліції, до іншого мешканця Тернополя застосували сльозогінний газ. Його силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягли, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

У ході розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

“Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України”, — повідомили в поліції.

Триває досудове розслідування — поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює фейк про військових ЗСУ.