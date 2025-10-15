Це вже не ІПСО: військові в тилу коїли шокуючі звірства

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На території Тернопільської області військові незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. У поліції Тернопільської області повідомили, що затримали сімох фігурантів — їм оголосили підозри.
Військові. Ілюстративне фото
Щодо злочинів, які вчиняли зловмисники, то вони вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно.Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.
За даними поліції, до іншого мешканця Тернополя застосували сльозогінний газ. Його силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягли, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.
У ході розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.
Триває досудове розслідування — поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює фейк про військових ЗСУ.