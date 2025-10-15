Это уже не ИПСО: военные в тылу совершали шокирующие зверства

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На территории Тернопольской области военные незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В полиции Тернопольской области сообщили, что задержали семерых фигурантов – им объявили подозрения.
Военные. Иллюстративное фото
Что касается преступлений, которые совершали злоумышленники, то они вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.
По данным полиции, к другому жителю Тернополя применили слезоточивый газ. Его насильно затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.
В ходе расследования были проведены ряд санкционированных обысков на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. В процессуальном порядке задержаны шесть человек. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, транспортные средства, оружие и другие вещественные доказательства.
Продолжается досудебное расследование – полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.
