Это уже не ИПСО: военные в тылу совершали шокирующие зверства

На территории Тернопольской области военные незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В полиции Тернопольской области сообщили, что задержали семерых фигурантов – им объявили подозрения.

Военные. Иллюстративное фото

Что касается преступлений, которые совершали злоумышленники, то они вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. Наибольший цинизм заключался в том, что нападавшие издевались над людьми, которые были тяжело ранены на войне и находились на реабилитации.

"Правоохранители зафиксировали случаи особой жестокости. Одного из действующих военнослужащих, находившегося на лечении, подозреваемые встретили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тыс. грн за освобождение", — сообщили в полиции.

По данным полиции, к другому жителю Тернополя применили слезоточивый газ. Его насильно затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.

В ходе расследования были проведены ряд санкционированных обысков на территории Тернопольской, Киевской и Харьковской областей. В процессуальном порядке задержаны шесть человек. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, транспортные средства, оружие и другие вещественные доказательства.

"Сейчас следователи полиции объявили семи фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Продолжается досудебное расследование – полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.

