Пожежа в Уманському районі забрала життя трьох дітей, ще одну дитину шукають серед фрагментів тіла
НОВИНИ

Пожежа в Уманському районі забрала життя трьох дітей, ще одну дитину шукають серед фрагментів тіла

У будинку, який спалахнув за лічені хвилини, перебували п’ятеро малюків — врятувати вдалося лише одного.

23 листопада 2025, 10:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Увечері Черкащина сколихнула страшна трагедія — в одному з будинків Уманського району спалахнула пожежа, яка миттєво охопила всі кімнати. Мати, яка першою побачила вогонь, у розпачі повідомила рятувальникам, що всередині залишилися її маленькі діти. Про це повідомляє ДСНС України.

Пожежа в Уманському районі забрала життя трьох дітей, ще одну дитину шукають серед фрагментів тіла

Жахлива трагедія на Черкащині: в пожежі згоріли четверо дітей

Коли до місця пожежі прибув черговий караул, полум’я вже поглинуло 56 квадратних метрів площі будинку. Рятувальники діяли максимально швидко, однак жахлива картина всередині засвідчила: шансів на порятунок майже не було.

Під час розбирання завалів вогнеборці знайшли тіла трьох дітей та ще один фрагмент, який, імовірно, належить четвертій дитині. За попередніми даними, загиблим — від кількох місяців до семи років: 2018, 2020, 2022 та 2025 років народження.

Вижила лише одна дитина — старша, 2017 року народження. Її госпіталізували з опіками рук та ознаками отруєння продуктами горіння. Лікарі борються за її стан.

ДСНС класифікує інцидент як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Причини займання наразі встановлюються, але рятувальники вже заявили: масштаби трагедії стали можливими через стрімке поширення вогню всередині будинку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомив, що на Рівненщині спалахнув резонансний скандал: у Костополі померла трирічна дівчинка Іванка, і родина публічно заявила, що трагедії могло б не статися, якби медики вчасно реагували на симптоми.  Рідні розповідають, що перші ознаки хвороби з’явилися ще у понеділок. Сім’я звернулася до сімейного лікаря, але консультація була дистанційною — попередній діагноз "кишкова інфекція", призначене домашнє лікування. Наступного дня стан дитини погіршився, батьки прийшли на прийом особисто, проте, за їхніми словами, направлення на аналізи чи обстеження вони так і не отримали. У середу ситуація стала критичною. Коли батьки викликали "швидку", Іванку госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Там діагноз прозвучав уже зовсім інший — гангренозний апендицит із перитонітом. Лікарі провели дві операції, але врятувати дитину не змогли.



