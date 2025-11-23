Пожежа в Уманському районі забрала життя трьох дітей, ще одну дитину шукають серед фрагментів тіла

Увечері Черкащина сколихнула страшна трагедія — в одному з будинків Уманського району спалахнула пожежа, яка миттєво охопила всі кімнати. Мати, яка першою побачила вогонь, у розпачі повідомила рятувальникам, що всередині залишилися її маленькі діти. Про це повідомляє ДСНС України.

Жахлива трагедія на Черкащині: в пожежі згоріли четверо дітей

Коли до місця пожежі прибув черговий караул, полум’я вже поглинуло 56 квадратних метрів площі будинку. Рятувальники діяли максимально швидко, однак жахлива картина всередині засвідчила: шансів на порятунок майже не було.

Під час розбирання завалів вогнеборці знайшли тіла трьох дітей та ще один фрагмент, який, імовірно, належить четвертій дитині. За попередніми даними, загиблим — від кількох місяців до семи років: 2018, 2020, 2022 та 2025 років народження.

Вижила лише одна дитина — старша, 2017 року народження. Її госпіталізували з опіками рук та ознаками отруєння продуктами горіння. Лікарі борються за її стан.

ДСНС класифікує інцидент як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Причини займання наразі встановлюються, але рятувальники вже заявили: масштаби трагедії стали можливими через стрімке поширення вогню всередині будинку.

