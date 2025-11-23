Пожар в Уманском районе унес жизни трех детей, еще одного ребенка ищут среди фрагментов тела

Вечером Черкасщину потрясла страшная трагедия — в одном из домов Уманского района вспыхнул пожар, который мгновенно охватил все комнаты. Мать, первой увидевшая огонь, в отчаянии сообщила спасателям, что внутри остались ее маленькие дети. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ужасная трагедия в Черкасской области: в пожаре сгорели четверо детей

Когда к месту пожара прибыл очередной караул, пламя уже поглотило 56 квадратных метров площади дома. Спасатели действовали максимально быстро, однако ужасная картина засвидетельствовала: шансов на спасение почти не было.

При разборе завалов огнеборцы нашли тела троих детей и еще один фрагмент, который, вероятно, принадлежит четвертому ребенку. По предварительным данным, погибшим — от нескольких месяцев до семи лет: 2018, 2020, 2022 и 2025 годов рождения.

Выжил только один ребенок – старший, 2017 года рождения. Ее госпитализировали с ожогами рук и признаками отравления продуктами горения. Врачи борются за ее состояние.

ГСЧС классифицирует инцидент как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Причины возгорания устанавливаются, но спасатели уже заявили: масштабы трагедии стали возможны из-за стремительного распространения огня внутри дома.

