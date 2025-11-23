logo_ukra

Головна Новини Суспільство Кримінал На Рівненщині родина заявила про смерть дитини після розриву апендициту та нарікає на дії лікарів
commentss НОВИНИ Всі новини

На Рівненщині родина заявила про смерть дитини після розриву апендициту та нарікає на дії лікарів

Батьки вважають, що дівчинку могли врятувати, якби допомога була надана вчасно.

23 листопада 2025, 09:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

На Рівненщині спалахнув резонансний скандал: у Костополі померла трирічна дівчинка Іванка, і родина публічно заявила, що трагедії могло б не статися, якби медики вчасно реагували на симптоми. Їхню історію масово поширюють у соцмережах.

На Рівненщині родина заявила про смерть дитини після розриву апендициту та нарікає на дії лікарів

Трагедія на Рівненщині: смерть 3-річної Іванки спричинила публічний скандал — родина звинувачує медиків

На Рівненщині родина заявила про смерть дитини після розриву апендициту та нарікає на дії лікарів - фото 2

Рідні розповідають, що перші ознаки хвороби з’явилися ще у понеділок. Сім’я звернулася до сімейного лікаря, але консультація була дистанційною — попередній діагноз "кишкова інфекція", призначене домашнє лікування. Наступного дня стан дитини погіршився, батьки прийшли на прийом особисто, проте, за їхніми словами, направлення на аналізи чи обстеження вони так і не отримали.

У середу ситуація стала критичною. Коли батьки викликали "швидку", Іванку госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Там діагноз прозвучав уже зовсім інший — гангренозний апендицит із перитонітом. Лікарі провели дві операції, але врятувати дитину не змогли.

Після похорону родина зіткнулася з новою проблемою — медкартку Іванки направили на експертизу, і отримати її батьки поки не можуть.

Офіційної реакції медичних установ поки немає. У подібних випадках зазвичай призначають службову перевірку, яка має встановити, чи була надана допомога належного рівня і чи можна було запобігти трагедії.

На Рівненщині родина заявила про смерть дитини після розриву апендициту та нарікає на дії лікарів - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 7-річна громадянка Польщі та її мама загинула через російську атаку по Тернополю. Відомо, що Амелія та її мама загинули у власній оселі, яка спалахнула після російського удару. У школі №27, де навчалася дівчинка, повідомили, що мати й донька загинули, обіймаючи одна одну. Атака на Тернопіль стала частиною масштабного удару по Україні, коли Росія випустила понад 470 дронів і майже 50 ракет. Одна з ракет влучила по багатоповерхівці в Тернополі, де станом на вечір 21 листопада підтверджено загибель 31 людини, серед яких шестеро дітей. Понад 90 людей зазнали поранень.



