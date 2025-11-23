На Рівненщині родина заявила про смерть дитини після розриву апендициту та нарікає на дії лікарів

На Рівненщині спалахнув резонансний скандал: у Костополі померла трирічна дівчинка Іванка, і родина публічно заявила, що трагедії могло б не статися, якби медики вчасно реагували на симптоми. Їхню історію масово поширюють у соцмережах.

Трагедія на Рівненщині: смерть 3-річної Іванки спричинила публічний скандал — родина звинувачує медиків

Рідні розповідають, що перші ознаки хвороби з’явилися ще у понеділок. Сім’я звернулася до сімейного лікаря, але консультація була дистанційною — попередній діагноз "кишкова інфекція", призначене домашнє лікування. Наступного дня стан дитини погіршився, батьки прийшли на прийом особисто, проте, за їхніми словами, направлення на аналізи чи обстеження вони так і не отримали.

У середу ситуація стала критичною. Коли батьки викликали "швидку", Іванку госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Там діагноз прозвучав уже зовсім інший — гангренозний апендицит із перитонітом. Лікарі провели дві операції, але врятувати дитину не змогли.

Після похорону родина зіткнулася з новою проблемою — медкартку Іванки направили на експертизу, і отримати її батьки поки не можуть.

Офіційної реакції медичних установ поки немає. У подібних випадках зазвичай призначають службову перевірку, яка має встановити, чи була надана допомога належного рівня і чи можна було запобігти трагедії.

