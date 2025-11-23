В Ровенской области семья заявила о смерти ребенка после разрыва аппендицита и сетует на действия врачей

В Ровенской области разразился резонансный скандал: в Костополе умерла трехлетняя девочка Иванка, и семья публично заявила, что трагедии могло бы не произойти, если бы медики вовремя реагировали на симптомы. Их историю массово распространяют в соцсетях .

Трагедия в Ровенской области: смерть 3-летней Иванки вызвала публичный скандал — семья обвиняет медиков

Родные рассказывают, что первые признаки болезни появились в понедельник. Семья обратилась к семейному врачу, но консультация была дистанционной – предварительный диагноз "кишечная инфекция", назначенное домашнее лечение. На следующий день состояние ребенка ухудшилось, родители пришли на прием лично, однако, по их словам, направление на анализ или обследование они так и не получили.

В среду ситуация стала критической. Когда родители вызвали скорую, Иванку госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу. Там диагноз прозвучал совсем другой — гангренозный аппендицит с перитонитом. Врачи провели две операции, но спасти ребенка не смогли.

После похорон семья столкнулась с новой проблемой – медкарту Иванки направили на экспертизу, и получить ее родители пока не могут.

Официальной реакции медицинских учреждений пока нет. В подобных случаях обычно назначают служебную проверку, которая должна установить, была ли оказана помощь надлежащего уровня и можно ли было предотвратить трагедию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 7-летняя гражданка Польши и ее мама погибла из-за российской атаки по Тернополю. Известно, что Амелия и ее мама погибли в собственном доме, вспыхнувшем после российского удара. В школе №27, где училась девочка, сообщили, что мать и дочь погибли, обнимая друг друга. Атака на Тернополь стала частью масштабного удара по Украине, когда Россия выпустила более 470 дронов и около 50 ракет. Одна из ракет попала по многоэтажке в Тернополе, где по состоянию на вечер 21 ноября подтверждена гибель 31 человека, среди которых шестеро детей. Более 90 человек получили ранения.