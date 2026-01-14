logo_ukra

Померла після візиту до стоматолога: в Ужгороді загадкова смерть 12-річної дівчинки
Померла після візиту до стоматолога: в Ужгороді загадкова смерть 12-річної дівчинки

Поліція розслідує можливу лікарську недбалість: у клініці проводять обшуки, вилучають документи.

14 січня 2026, 20:14
В Ужгороді поліція розслідує резонансну смерть 12-річної дівчинки, яку у критичному стані госпіталізували після відвідування приватної стоматологічної клініки. Дитина померла після дев’яти днів боротьби за життя у реанімаційному відділенні лікарні. Про це повідомляють у Поліції Закарпатської області. 

Померла після візиту до стоматолога: в Ужгороді загадкова смерть 12-річної дівчинки

Дитину привезли з приватної стоматології без тями — за дев’ять днів вона померла в реанімації

За даними правоохоронців, 5 січня дівчинку доставили "швидкою" без свідомості безпосередньо зі стоматологічного закладу. При цьому, як зазначають у поліції, інформація про госпіталізацію дитини у вкрай тяжкому стані до правоохоронних органів одразу не надходила.

Увесь цей час дитина перебувала у реанімації. Медики намагалися стабілізувати її стан, однак врятувати пацієнтку не вдалося. 14 січня лікарі офіційно повідомили поліцію про смерть дівчинки.

Подію кваліфіковано одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
умисне вбивство (ч. 1 ст. 115) — з приміткою "нещасний випадок",
неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140).

У межах досудового розслідування поліція проводить першочергові слідчі дії. Зокрема, правоохоронці здійснюють обшук у приміщенні стоматологічної клініки, де перед госпіталізацією перебувала дитина. Вилучається медична документація, що стосується лікування та процедур, які проводилися пацієнтці.

Також слідчі опитують медичний персонал, свідків та можливих очевидців події. Призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті та дати відповідь на ключове питання: чи були дії медиків безпечними та професійними.

Розслідування триває. Правоохоронці не виключають жодної версії, зокрема й грубі порушення стандартів медичної допомоги.

Читайте також в "Коментарях": у Рівному судять російську агентку, яка хотіла підірвати готель. 



