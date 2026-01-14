logo

Умерла после визита к стоматологу: в Ужгороде загадочная смерть 12-летней девочки
commentss НОВОСТИ Все новости

Умерла после визита к стоматологу: в Ужгороде загадочная смерть 12-летней девочки

Полиция расследует возможную врачебную халатность: в клинике проводят обыски, изымают документы.

14 января 2026, 20:14
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Ужгороде полиция расследует резонансную смерть 12-летней девочки , которую в критическом состоянии госпитализировали после посещения частной стоматологической клиники. Ребенок умер после девяти дней борьбы за жизнь в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщают в полиции Закарпатской области.

Умерла после визита к стоматологу: в Ужгороде загадочная смерть 12-летней девочки

Ребенка привезли из частной стоматологии без сознания — через девять дней он скончался в реанимации

По данным правоохранителей, 5 января девочка была доставлена "скорой" без сознания непосредственно из стоматологического заведения. При этом, как отмечают в полиции, информация о госпитализации ребенка в крайне тяжелом состоянии в правоохранительные органы сразу не поступала .

Все это время ребенок находился в реанимации. Медики пытались стабилизировать ее состояние, однако спасти пациентку не удалось. 14 января врачи официально сообщили полицию о смерти девочки .

Событие квалифицировано сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
умышленное убийство (ч. 1 ст. 115) — с примечанием "несчастный случай",
ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей , повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140).

В рамках досудебного расследования полиция проводит первоочередные следственные действия . В частности, правоохранители проводят обыск в помещении стоматологической клиники, где перед госпитализацией находился ребенок. Изымается медицинская документация, касающаяся лечения и процедур, проводимых пациентке.

Также следователи опрашивают медицинский персонал , свидетелей и возможных очевидцев происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза , которая должна установить точную причину смерти и ответить на ключевой вопрос: были ли действия медиков безопасными и профессиональными.

Расследование продолжается. Правоохранители не исключают ни одной версии, в том числе грубых нарушений стандартов медицинской помощи .

