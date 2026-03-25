Поліція затримала двох нападників за розбій та викрадення коштів у ветерана ЗСУ

На Чернігівщині правоохоронці затримали двох чоловіків, які вчинили розбійний напад на ветерана Збройних сил України.

Поліція затримала двох зловмисників, які вдерлися до будинку ветерана ЗСУ та заволоділи його коштами

Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує Національна поліція України.

Інцидент стався 24 березня у селі Стольне Менської громади. 43-річний чоловік повідомив, що до його будинку увірвалися двоє невідомих у балаклавах.

Зловмисники зв’язали потерпілому руки липкою стрічкою, побили його та, погрожуючи зброєю, змусили назвати пароль до мобільного телефону.

Викрали гроші через доступ до рахунку

Після цього нападники забрали телефон чоловіка і втекли. Отримавши доступ до мобільного банкінгу, вони зняли з рахунку потерпілого 270 тисяч гривень.

Нападниками виявилися односельці

У ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила та затримала підозрюваних.

Ними виявилися двоє мешканців тієї ж громади – 19-річний та 47-річний чоловіки.

Фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі тривають слідчі дії.

