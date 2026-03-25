Дрон із Росії залетів у НАТО: у Латвії зафіксували вибух і уламки

У країнах Балтії фіксують нові тривожні інциденти з безпілотниками, які можуть мати прямий зв’язок із війною та напруженою ситуацією в регіоні. Цього разу про порушення повітряного простору повідомила Латвія – невідомий дрон проник на територію країни з боку Росії, викликавши серйозну реакцію силових структур.

У Латвії заявили про вторгнення невідомого дрона з Росії

Як передають "Коментарі", про це журналістам повідомили у Міністерстві оборони Латвії, пише латвійське видання LRT.

Що сталося у Латвії

За офіційною інформацією, системи раннього попередження зафіксували підозрілий об’єкт, який перетнув кордон із Росії. Після цього у Краславському районі пролунали звуки, схожі на вибух.

Згодом на місці інциденту були виявлені уламки безпілотного літального апарата. Факт падіння або вибуху дрона підтверджено, однак його точне походження ще встановлюється.

На місце одразу прибули підрозділи Національних збройних сил, поліції та прикордонної служби, які розпочали перевірку обставин події.

Чи є загроза для населення

Влада Латвії наголошує: попри інцидент, цивільне населення не постраждало, а пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Також у Міноборони запевнили, що наразі немає ознак подальшої загрози для безпеки країни.

Втім сам факт проникнення безпілотника з території Росії викликає серйозне занепокоєння, адже йдеться про повітряний простір держави-члена НАТО.

Серія інцидентів у Балтії

Цей випадок не є поодиноким. Напередодні подібний інцидент стався у Литві, де дрон залетів із боку Білорусі та вибухнув на озері Лавісас. Примітно, що литовські радари тоді не змогли зафіксувати його політ.

Пізніше з’ясувалося, що той безпілотник, ймовірно, був українським і відхилився від курсу під впливом засобів радіоелектронної боротьби. Він міг прямувати до цілей на території Росії.

Що це означає для регіону

Інциденти з дронами у країнах Балтії стають все частішими і свідчать про зростання ризиків навіть поза зоною активних бойових дій. Навіть одиничні випадки порушення повітряного простору можуть мати серйозні наслідки з точки зору безпеки НАТО.

Експерти не виключають, що подібні ситуації можуть бути як випадковими, так і тестуванням систем реагування країн Альянсу.

Наразі у Латвії триває розслідування, яке має встановити тип дрона, його маршрут і можливу мету. Від цих висновків залежатиме подальша реакція як самої країни, так і її союзників.

Наразі у Латвії триває розслідування, яке має встановити тип дрона, його маршрут і можливу мету. Від цих висновків залежатиме подальша реакція як самої країни, так і її союзників.