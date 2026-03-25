Дрон из России залетел в НАТО: в Латвии зафиксировали взрыв и обломки

В странах Балтии фиксируются новые тревожные инциденты с беспилотниками, которые могут иметь прямую связь с войной и напряженной ситуацией в регионе. В этот раз о нарушении воздушного пространства сообщила Латвия – неизвестный дрон проник на территорию страны со стороны России, вызвав серьезную реакцию силовых структур.

В Латвии заявили о вторжении неизвестного дрона из России

Как передают " Комментарии ", об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны Латвии, пишет латвийское издание LRT.

Что произошло в Латвии

По официальной информации, системы раннего предупреждения зафиксировали подозрительный объект, пересекший границу из России . После этого в Краславском районе раздались звуки, похожие на взрыв.

Впоследствии на месте инцидента были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Факт падения или взрыва дрона подтвержден, однако его точное происхождение еще не устанавливается.

На место сразу прибыли подразделения Национальных вооруженных сил, полиции и пограничной службы, начавшие проверку обстоятельств происшествия.

Есть ли угроза для населения

Власти Латвии подчеркивают: несмотря на инцидент, гражданское население не пострадало, а повреждения инфраструктуры не зафиксированы . Также в Минобороны заверили, что пока нет признаков дальнейшей угрозы безопасности страны.

Впрочем, сам факт проникновения беспилотника с территории России вызывает серьезную обеспокоенность, ведь речь идет о воздушном пространстве государства-члена НАТО.

Серия инцидентов в Балтии

Этот случай не одинок. Накануне подобный инцидент произошел в Литве, где дрон залетел со стороны Беларуси и разразился на озере Лависас. Примечательно, что литовские радары не смогли зафиксировать его полет.

Позже выяснилось, что беспилотник, вероятно, был украинским и отклонился от курса под влиянием средств радиоэлектронной борьбы. Он мог направляться к целям на территории России.

Что это значит для региона

Инциденты с дронами в странах Балтии становятся все чаще и свидетельствуют о росте рисков даже вне зоны активных боевых действий. Даже единичные случаи нарушения воздушного пространства могут иметь серьезные последствия с точки зрения безопасности НАТО.

Эксперты не исключают, что подобные ситуации могут быть как случайными, так и тестирование систем реагирования стран Альянса.

В настоящее время в Латвии идет расследование, которое должно установить тип дрона, его маршрут и возможную цель. От этих выводов будет зависеть дальнейшая реакция как самой страны, так и ее союзников.

