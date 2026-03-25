Полиция задержала двух нападавших за разбой и похищение средств у ветерана ВСУ

На Черниговщине правоохранители задержали двух мужчин, совершивших разбойное нападение на ветерана Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел 24 марта в селе Стольне Минской общины. 43-летний мужчина сообщил, что в его дом ворвались двое неизвестных в балаклавах.

Злоумышленники связали потерпевшему руки липкой лентой, избили его и, угрожая оружием, заставили назвать пароль мобильного телефона.

Похитили деньги из-за доступа к счету

После этого нападавшие забрали телефон мужчины и скрылись. Получив доступ к мобильному банкингу, они сняли со счета потерпевшего 270 тысяч гривен.

Нападающими оказались односельчане

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила и задержала подозреваемых.

Ими оказались двое жителей того же общества – 19-летний и 47-летний мужчины.

Фигуранты были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

