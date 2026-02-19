Перевертні в погонах отримали остаточний вирок: Верховний Суд поставив крапку в справі кагарлицьких ґвалтівників

Верховний Суд залишив без змін вирок експоліцейським Сергію Сулимі та Миколі Кузіву, засудженим до 11 років позбавлення волі за катування та зґвалтування жінки у місті Кагарлик Київської області у 2020 році. Рішення стало остаточним — покарання набуло законної сили.

Суд підтвердив 11 років ув’язнення для експоліцейських, які катували та зґвалтували жінку у відділку

Про це повідомила адвокатка потерпілої Анна Калинчук. За її словами, справа тривала 5,5 років і стала символом боротьби за справедливість у резонансному злочині, який сколихнув Україну.

Йдеться про події ночі з 23 на 24 травня 2020 року. Двоє співробітників Кагарлицького відділку поліції викликали жінку як свідка у справі про крадіжку. Замість допиту її, за даними слідства, катували в службовому кабінеті. Потерпілій надягали протигаз, застосовували кайданки, стріляли з табельної зброї над головою та неодноразово зґвалтували.

Після скоєного жінка самостійно звернулася до лікарні та заявила про злочин. Після розголосу підозрюваних відсторонили від служби, а Кагарлицький відділок поліції було розформовано.

24 травня 2023 року Обухівський районний суд призначив обом обвинуваченим покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Захист намагався оскаржити вирок, однак Верховний Суд підтвердив рішення судів попередніх інстанцій.

Адвокатка потерпілої зазначила, що шкодує лише про те, що керівник відділку уникнув відповідальності за, на її переконання, практики катувань і вибивання свідчень, які могли толеруватися у підрозділі.

Справу кагарлицьких перевертнів у погонах вважають однією з найгучніших у новітній історії правоохоронної системи України. Вона стала приводом для масштабних кадрових рішень та обговорення проблеми катувань у поліції.

Остаточне рішення Верховного Суду означає, що засуджені відбуватимуть покарання в повному обсязі — 11 років позбавлення волі.

