Обратные в погонах получили окончательный приговор: Верховный Суд поставил точку по делу кагарлыкских насильников

Верховный Суд оставил без изменений приговор эксполицейским Сергею Сулиме и Николаю Кузиву, приговоренным к 11 годам лишения свободы за пытки и изнасилования женщины в городе Кагарлык Киевской области в 2020 году. Решение стало окончательным — наказание вступило в законную силу.

Суд подтвердил 11 лет тюрьмы для эксполицейских, которые пытали и изнасиловали женщину в отделении

Об этом сообщила адвокат потерпевшей Анна Калинчук. По ее словам, дело длилось 5,5 лет и стало символом борьбы за справедливость в резонансном преступлении, всколыхнувшем Украину.

Речь идет о событиях ночи с 23 на 24 мая 2020 года. Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции вызвали женщину в качестве свидетеля по делу о краже. Вместо допроса ее, по данным следствия, пытали в служебном кабинете. Потерпевшей надевали противогаз, применяли наручники, стреляли из табельного оружия над головой и неоднократно изнасиловали.

После совершённого женщина самостоятельно обратилась в больницу и заявила о преступлении. После огласки подозреваемых отстранили от службы, а Кагарлыкское отделение полиции было расформировано.

24 мая 2023 года Обуховский районный суд назначил обоим обвиняемым наказание в виде 11 лет лишения свободы. Защита пыталась оспорить приговор, однако Верховный Суд подтвердил решение судов предыдущих инстанций.

Адвокат потерпевшей отметила, что сожалеет лишь о том, что руководитель отдела избежал ответственности за, по ее убеждению, практики пыток и выбивания показаний, которые могли толероваться в подразделении.

Дело кагарлыкских оборотней в погонах считается одним из самых громких в новейшей истории правоохранительной системы Украины. Она стала поводом к масштабным кадровым решениям и обсуждению проблемы пыток в полиции.

Окончательное решение Верховного Суда означает, что осужденные будут отбывать наказание в полном объеме – 11 лет лишения свободы.

